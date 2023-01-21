نيجيريا تحدد موعداً لأول إحصاء سكاني منذ 17 عاماً

Advertisement

قال مسؤول نيجيري إن بلاده ستبدأ أول إحصاء وطني للسكان منذ 17 عاماً في نهاية مارس، إذ تسعى السلطات في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، إلى الحصول على بيانات محدثة عن العدد الدقيق لسكانها، وحجم الجماعات العرقية المختلفة.ويقدر عدد سكان نيجيريا بأكثر من 200 مليون، وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى مثليه بحلول عام 2050. وهذا سيجعل نيجيريا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، متجاوزة الولايات المتحدة.