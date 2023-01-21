وزير الخارجية السويدي: الاستفزازات المعادية للإسلام "مروعة"

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، السبت، إن الاستفزازات المعادية للإسلام "مروعة"، في تعليقه على حرق متطرف دنماركي نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم.



وأضاف بيلستروم أن السويد "لديها حرية تعبير واسعة، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة السويدية تدعم هذه الآراء المعبر عنها"، في إشارة إلى الحادث.

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