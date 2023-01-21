Advertisement

عربي-دولي

رداً على التحرك الأوروبي الأخير.. هذا ما تحضر له طهران

Lebanon 24
21-01-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1030927-638099256439075826.jpg
Doc-P-1030927-638099256439075826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب موقع "الجزيرة": بين دعوة البرلمان الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وتحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من عواقب هذه الخطوة، التي يشبهها بمن "يطلق النار على قدميه"، كشفت صحيفة إيرانية عن خطة طهران للرد على التحرك الأوروبي الأخير.
Advertisement

وفي تقرير تحت عنوان "تقابل البرلمانيين الإيراني والأوروبي"، كشفت صحيفة "آرمان امروز" -الناطقة بالفارسية- عن خطة البرلمان الإيراني لمواجهة قرار بروكسل، في حال تبني الاتحاد الأوروبي القرار الرامي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمته للمنظمات الإرهابية.

ونقلت الصحيفة عن النائب محمد خدا بخشي قوله إن نواب البرلمان الإيراني وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة عاجلة لتصنيف القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية في حال تبني تلك الدول قرار البرلمان الأوروبي.
وجاء في مسودة مشروع القرار -المقرر بحثه غدا الأحد في البرلمان الإيراني- أن القانون الإيراني يصنف "جميع القوات المسلحة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب آسيا، وكذلك المنظمات المرتبطة بها، بأنها إرهابية، ويرى أي تعاون مع هذه القوات بمنزلة التعاون في عمليات إرهابية".

وتلزم خطة البرلمان الإيراني "الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية بإعداد قائمة لقادة القوات المسلحة في دول الاتحاد الأوروبي وتسليمها إلى السلطة القضائية الإيرانية لملاحقتهم"، كما تحدد مهمة الخارجية الإيرانية وتطالبها بتوظيف جميع طاقاتها السياسية والقانونية من أجل "إخراج القوات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي من المنطقة".

ووفقا للصحيفة الإيرانية، فإن خطة البرلمان تطالب الحكومة الإيرانية بحماية جميع الأشخاص الحقيقیين والاعتباريين الذين يتعرضون للتهديد بسبب تعاونهم مع الحرس الثوري، مؤكدة أن "العمل المقابل" سيكون ساريا بشأن جميع الدول التي ستتبنى القرار الأوروبي الذي يصنف الحرس الثوري كيانا إرهابيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-01-22
02:54 | 2023-01-22
02:30 | 2023-01-22
02:00 | 2023-01-22
01:30 | 2023-01-22
01:00 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website