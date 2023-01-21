رداً على التحرك الأوروبي الأخير.. هذا ما تحضر له طهران

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كتب موقع "الجزيرة": بين دعوة البرلمان الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وتحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من عواقب هذه الخطوة، التي يشبهها بمن "يطلق النار على قدميه"، كشفت صحيفة إيرانية عن خطة طهران للرد على التحرك الأوروبي الأخير.وفي تقرير تحت عنوان "تقابل البرلمانيين الإيراني والأوروبي"، كشفت صحيفة "آرمان امروز" -الناطقة بالفارسية- عن خطة البرلمان الإيراني لمواجهة قرار بروكسل، في حال تبني الاتحاد الأوروبي القرار الرامي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمته للمنظمات الإرهابية.ونقلت الصحيفة عن النائب محمد خدا بخشي قوله إن نواب البرلمان الإيراني وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة عاجلة لتصنيف القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية في حال تبني تلك الدول قرار البرلمان الأوروبي.وجاء في مسودة مشروع القرار -المقرر بحثه غدا الأحد في البرلمان الإيراني- أن القانون الإيراني يصنف "جميع القوات المسلحة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب آسيا، وكذلك المنظمات المرتبطة بها، بأنها إرهابية، ويرى أي تعاون مع هذه القوات بمنزلة التعاون في عمليات إرهابية".وتلزم خطة البرلمان الإيراني "الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية بإعداد قائمة لقادة القوات المسلحة في دول الاتحاد الأوروبي وتسليمها إلى السلطة القضائية الإيرانية لملاحقتهم"، كما تحدد مهمة الخارجية الإيرانية وتطالبها بتوظيف جميع طاقاتها السياسية والقانونية من أجل "إخراج القوات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي من المنطقة".ووفقا للصحيفة الإيرانية، فإن خطة البرلمان تطالب الحكومة الإيرانية بحماية جميع الأشخاص الحقيقیين والاعتباريين الذين يتعرضون للتهديد بسبب تعاونهم مع الحرس الثوري، مؤكدة أن "العمل المقابل" سيكون ساريا بشأن جميع الدول التي ستتبنى القرار الأوروبي الذي يصنف الحرس الثوري كيانا إرهابيا.