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رئيس الدوما الروسي يزور طهران

Lebanon 24
21-01-2023 | 13:30
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قالت صحيفة "إيران ديلي"، إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين سيصل العاصمة طهران، الأحد، على رأس وفد من بلاده.

وذكرت الصحيفة أن فولودين سيلتقي مع مسؤولين إيرانيين كبار، الاثنين.
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