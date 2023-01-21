رئيس الدوما الروسي يزور طهران

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قالت صحيفة "إيران ديلي"، إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين سيصل العاصمة طهران، الأحد، على رأس وفد من بلاده.وذكرت الصحيفة أن فولودين سيلتقي مع مسؤولين إيرانيين كبار، الاثنين.