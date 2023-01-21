الجيش الروسي: نفذنا "عمليات هجومية" بمنطقة زابوريجيا

أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه نفذ "عمليات هجومية" بمنطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا سمحت له بالسيطرة على "مواقع مؤاتية".



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر"، بدون إضافة تفاصيل، وفق فرانس برس.

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يشار إلى أنه في وقت سابق السبت كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية تقدمت 7 كيلومترات في زابوريجيا من خط المواجهة.



وكتب على تليغرام: "نتائج اليوم على جبهة زابوريجيا: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو 7 كيلومترات. تم تحرير 7 مناطق على الأقل"، بحسب وسائل إعلام روسية.



فيما لفت إلى أن "مدفعية العدو تعاني من نقص حاد في القذائف".