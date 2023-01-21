Advertisement

عربي-دولي

الجيش الروسي: نفذنا "عمليات هجومية" بمنطقة زابوريجيا

Lebanon 24
21-01-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1030937-638099302059793153.jpg
Doc-P-1030937-638099302059793153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه نفذ "عمليات هجومية" بمنطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا سمحت له بالسيطرة على "مواقع مؤاتية".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر"، بدون إضافة تفاصيل، وفق فرانس برس.
Advertisement
يشار إلى أنه في وقت سابق السبت كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية تقدمت 7 كيلومترات في زابوريجيا من خط المواجهة.

وكتب على تليغرام: "نتائج اليوم على جبهة زابوريجيا: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو 7 كيلومترات. تم تحرير 7 مناطق على الأقل"، بحسب وسائل إعلام روسية.

فيما لفت إلى أن "مدفعية العدو تعاني من نقص حاد في القذائف".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-01-22
02:54 | 2023-01-22
02:30 | 2023-01-22
02:00 | 2023-01-22
01:30 | 2023-01-22
01:00 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website