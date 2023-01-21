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وزير العدل البريطاني يدخل على خط حادثة "غرامة سوناك"

Lebanon 24
21-01-2023 | 15:30
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دافع وزير العدل البريطاني ونائب رئيس الوزراء دومنيك راب عن رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد فرض غرامة عليه من قبل الشرطة بسبب خلعه حزان الأمان أثناء تصويره فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال راب إن سوناك اقترف خطأ بسيطا اعتذر عنه وقبل بالغرامة التي حررتها الشرطة.
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وتعتبرهذه المخالفة الثانية لرئيس الوزراء ما دفعت المعارضة لمطالبة سوناك بتحمل المسؤولية الكاملة اتهامه بفقدان النزاهة.

يأتي ذلك بعد أن طالبت المعارضة باقالة رئيس حزب المحافظين نديم زهاوي بعد أن تم تغريب زهاوي مخالفة بسبب تهرب ضريبي

ويوم الجمعة، فرضت الشرطة البريطانية، غرامة على سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي من على متن سيارة متحركة.
واعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عاما، لارتكابه "خطأ في التقدير"، أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارتة لشمال غرب إنكلترا، يوم الخميس.

وقالت قوة شرطة لانكشاير إنها نظرت في المقطع المصور الذي "يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير".
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