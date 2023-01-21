الرئيس البرازيلي يقيل قائد الجيش

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أقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، السبت، قائد الجيش على خلفية اقتحام القصر الرئاسي ومقار حكومية في البرازيل في في 8 كانون الثاني الجاري.وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي انتخب في تشرين الأول الماضي 2022، قال في وقت سابق، إن أجهزة الاستخبارات البرازيلية أخفقت، عندما تعرضت مقار الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا للتخريب، على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في 8 كانون الثاني، فيما واصلت الحكومة حملة الإقالات وسط العسكريين.وأضاف لولا خلال لقاء تليفزيوني: "ارتكبنا خطأ أساسياً، استخباراتنا لم تكن موجودة في ذلك اليوم"، وتابع: "لدينا مخابرات للجيش ومخابرات للقوات الجوية، ووكالة الاستخبارات البرازيلية.. لم يحذرني أي منهم".وأشار إلى أن رئيس الأمن العام في العاصمة برازيليا "كان يعلم ما سيحدث"، ولكنه شدد على ضرورة "ألا يتم تسييس القوات المسلحة".