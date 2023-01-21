احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في مدريد

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احتشد آلاف الأشخاص في وسط مدريد، للاحتجاج على الحكومة الاشتراكية، متهمينها بـ"تقويض الدستور"، في تجمع تدعمه الأحزاب اليمينية.واحتشد المحتجون في "بلازا دي سيبيليس" أمام مبنى البلدية ولوحوا بالأعلام الإسبانية وطالبوا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز بالاستقالة وهتفوا "خائن".ودعت أكثر من 100 مجموعة، منها الحزب الشعبي المعارض المحافظ وحزب "سيودادانوس" من يمين الوسط، و"فوكس" من أقصى اليمين، إلى التجمع تحت شعار "من أجل إسبانيا، من أجل الديمقراطية والدستور".وهاجم المتحدثون الحكومة بسبب سلسلة من السياسات والقرارات، بدءاً من إطلاق سراح دعاة الاستقلال في كتالونيا إلى اتفاقياتها مع الأحزاب الانفصالية الإقليمية.ووفقاً لتقديرات الحكومة المحلية شارك حوالي 30 ألف شخص في الاحتجاج.