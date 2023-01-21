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عربي-دولي

تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب.. ولابيد يشارك

Lebanon 24
21-01-2023 | 14:30
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خرج آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، إلى شوارع مدينة تل أبيب ومدن أخرى في البلاد احتجاجا على الإصلاحات التي ينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على القضاء، ويقولون إنها تمس بالنظام الديمقراطي.
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ويشارك رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة الحالية، يائير لابيد، اليوم للمرة الأولى في هذه التظاهرات.

ونشر لابيد تغريدة مرفقة بصور تظهر مشاركته في تظاهرة تل أبيب، وقال إنها تأتي لمصلحة الدولة والدفاع عن الديمقراطية.
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