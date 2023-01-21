كبير موظفي البيت الأبيض يستعد للمغادرة

في واحدة من أقوى الهزات التي تعصف بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من المتوقع أن يتنحى رون كلاين رئيس موظفي البيت الأبيض، تزامناً مع التحقيق بوثائق بايدن السرية.



ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاستقالة المرتقبة في الأسابيع المقبلة بأنها أهم تغيير لرجال بايدن منذ أن تولى بايدن منصبه قبل عامين.

وكان كلاين قد أخبر زملائه على انفراد منذ انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر أنه بعد فترة شاقة من العمل إلى جانب بايدن خصوصا منذ حملة عام 2020، فهو مستعد للمضي قدما وفقا لكبار مسؤولي الإدارة الذي قالوا ان البحث جاري عن بديل.ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان قد تم بالفعل اختيار خليفة أو متى سيتم الإعلان عن القرار، لكنهم أشاروا إلى أنه سيأتي في مرحلة ما بعد أن حدد الرئيس جدول أعماله للعام المقبل في خطابه عن حالة الاتحاد في 7 فبراير.كما انه من المحتمل أن يظل كلاين موجودًا لفترة انتقالية لمساعدة البديل المقبل على الاستقرار في مكتبه وسط العديد من الأزمات والمعارك التشريعية.