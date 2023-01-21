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في منزل بايدن... "العدل" الأميركية تعثر على وثائق سرية جديدة

Lebanon 24
21-01-2023 | 23:00
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أعلن محامي الرئيس الأميركي جو بايدن أن موظفي وزارة العدل عثروا على 6 وثائق جديدة في منزل بايدن في ولاية ديلاوير تعود لفترة عضويته في مجلس الشيوخ وأخرى أثناء توليه منصب نائب الرئيس باراك أوباما.

وقال المحامي الشخصي للرئيس، بوب باور، في بيان إن موظفي وزارة العدل تحرزوا على مواد صنفتها على أنها في إطار التحقيق، بما في ذلك 6 وثائق تحمل علامات تصنيف.
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وأكد باور أن عمليات البحث استغرقت نحو 12 ساعة وشملت "كافة أماكن العمل والمعيشة والتخزين في منزل بايدن.

ولفت محامي بايدن أن وزارة العدل تملك حق الوصول لمنزل الرئيس والملاحظات المكتوبة باليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية التي تعود إلى عدة عقود.

وأضاف باور أن بايدن أجاز لموظفي الوزار الدخول لمنزله والسماح لهم بتفتيش المبنى بحثا عن أي ملفات يحتمل أن تكون سرية.

وأشار محامي بايدن الشخصي أن الرئيس وعقيلته لم يكونا موجودين خلال عملية التفتيش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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