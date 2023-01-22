كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم الاستقالة من منصبه

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، يستعد لتقديم استقالته في الأسابيع المقبلة.يأتي رحيل رون كلاين المتوقع بعد فترة ليست طويلة من أداء البيت الأبيض والديمقراطيين بشكل أفضل من المتوقع في انتخابات تشرين الثاني، بدعم من سلسلة من الإنجازات التشريعية الرئيسية.وتجد الإشارة إلى أن فترة ولاية كلاين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض هي الأطول بالنسبة لرئيس ديمقراطي في العصر الحديث .من جهته، لم يرد البيت الأبيض على مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق على رحيل كلاين المتوقع.