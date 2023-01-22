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كيف علّقت واشنطن على انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 00:30
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رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس.

وعبر بلينكن عن "ترحيبه بهذا التطور" مشيرا إلى أنه "أساسي لضمان سلام دائم في شمال إثيوبيا" وحاضًّا على "السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين" وفق ما ذكر برايس.
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وقال بلينكن إن هذا يعتبر "تقدما كبيرا"، في إشارة منه إلى اتفاق السلام الموقع في تشرين الثاني في جنوب إفريقيا بين أديس أبابا ومتمردي تيغراي.

ولم تدل إريتريا بأي تعليق رسمي في شأن انسحاب قواتها.

وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة دعم عملية السلام علما بأنها كانت شاركت في المحادثات في بريتوريا، لكنه أثار أيضا مخاوف بشأن عدم الاستقرار في أوروميا، وهي منطقة أخرى في هذا البلد يتصاعد فيها صراع آخر.

وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الألوف في ظروف تقارب المجاعة حسب الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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