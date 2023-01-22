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بوركينا فاسو تطالب فرنسا بسحب قواتها في غضون شهر

Lebanon 24
22-01-2023 | 01:00
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أفادت وكالة الأنباء الوطنية بأن بوركينا فاسو طالبت هذا الأسبوع القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر.

وذكرت الوكالة أن "حكومة بوركينا فاسو نددت الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها".
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وبحسب مصدر قريب من الحكومة، طلبت السلطات "مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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