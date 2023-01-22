روسيا تكثف قصف مناطق خارج دونباس بأوكرانيا

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أعلن مسؤولون من منطقتي زابوروجيا وسومي الأوكرانيتين أن روسيا كثفت قصفها لمناطق واقعة بشرق أوكرانيا خارج خط المواجهة الرئيسي في منطقة دونباس الصناعية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن هجوماً شنته في الآونة الأخيرة جعل قواتها تحتل مواقع مميزة بشكل أكبر على طول خط جبهة زابوروجيا، وهو ما وصفه مسؤولون عسكريون أوكرانيون بأنه "مبالغة".