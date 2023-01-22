"قريباً"... وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس أنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريباً في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطاً للسماح بتزويد كييف بدبابات ألمانية الصنع.وأضاف بيستوريوس لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية في مقابلة نُشرت الأحد: "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا بسرعة. ربما حتى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".