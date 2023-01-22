Advertisement

عربي-دولي

إجلاء 418 سائحاً كانوا عالقين في بيرو

Lebanon 24
22-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1030988-638099681979160978.jpg
Doc-P-1030988-638099681979160978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة السياحة في البيرو أنه تم إجلاء حوالى 400 سائح أجنبي ومحلي كانوا قد علِقوا منذ أيام عدة في موقع ماتشو بيتشو الشهير، بسبب التظاهرات في البلاد.

وكتبت الوزارة: "بعد ظهر السبت، نُقل 418 سائحاً محلياً وأجنبياً من قرية ماتشو بيتشو إلى كوزكو (جنوب)".
Advertisement
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-01-22
09:45 | 2023-01-22
09:30 | 2023-01-22
09:29 | 2023-01-22
09:00 | 2023-01-22
08:48 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website