إجلاء 418 سائحاً كانوا عالقين في بيرو

أعلنت وزارة السياحة في البيرو أنه تم إجلاء حوالى 400 سائح أجنبي ومحلي كانوا قد علِقوا منذ أيام عدة في موقع ماتشو بيتشو الشهير، بسبب التظاهرات في البلاد.



وكتبت الوزارة: "بعد ظهر السبت، نُقل 418 سائحاً محلياً وأجنبياً من قرية ماتشو بيتشو إلى كوزكو (جنوب)".

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