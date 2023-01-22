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اعتقال 5 سجناء بعد فرارهم من سجن بولاية ميزوري الأميركية

Lebanon 24
22-01-2023 | 03:00
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أعلنت الشرطة في ولاية ميزوري الأميركية أنه تم اعتقال جميع السجناء الخمسة الذين فروا من أحد سجون الولاية الأسبوع الماضي.

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة سانت فرانسوا في بيان، بأن أحد السجناء اعتقل "من دون حوادث" في ميزوري، بينما تم العثور على الأربعة الآخرين بعد ساعات في أوهايو.
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وأضاف البيان: "بحلول صباح السبت، تم تحديد مكان جميع السجناء الهاربين واحتجازهم".
المصدر: الشرق
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