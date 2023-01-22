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عربي-دولي

سوريا.. مقتل 10 أشخاص بانهيار مبنى في حلب

Lebanon 24
22-01-2023 | 03:30
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تسبب انهيار مبنى في مدينة حلب السورية، الأحد، بمقتل 10 أشخاص بينهم طفل، فيما تستمر عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، إن كان جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني جراء المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.
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وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "توفي 10 أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي الشيخ مقصود".

ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن "سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى"، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتقطن غالبية كردية حي الشيخ مقصود، كما يتواجد فيه مقاتلون أكراد، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها.

مع هذا، فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى جميعهم من نازحي عفرين.
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