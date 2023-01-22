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عربي-دولي

إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا.. وأنباء عن سقوط قتلى

Lebanon 24
22-01-2023 | 05:00
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نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا مساء أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء، السادسة صباح الأحد بتوقيت غرينتش، قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.
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وشارك عشرات الآلاف في الاحتفالات بالعام القمري الجديد، "عام الأرنب"، الذي أقيم في وقت سابق أمس.

ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس أنجلوس تبعد حوالي 11 كيلومتراً عن وسط المدينة.

الجدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار منتشرة في أميركا، وغالبا ما ترافقها سقوط عدد لا بأس به من القتلى.
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