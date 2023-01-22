هكذا سيتمّ الإحتفال بتتويج تشارلز ملكاً على بريطانيا

أعلن قصر بكنغهام أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في 6 أيار المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.



وقال قصر بكنغهام إنّ البريطانيين سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات والحفل الموسيقي الخاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة. (العربية)

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وقال قصر بكنغهام إنّ البريطانيين سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات والحفل الموسيقي الخاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة. (العربية)