Advertisement

عربي-دولي

هكذا سيتمّ الإحتفال بتتويج تشارلز ملكاً على بريطانيا

Lebanon 24
22-01-2023 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1031065-638099869515157275.jpg
Doc-P-1031065-638099869515157275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قصر بكنغهام أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في 6 أيار المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.

وقال قصر بكنغهام إنّ البريطانيين سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات والحفل الموسيقي الخاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة. (العربية)
Advertisement


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-01-22
09:45 | 2023-01-22
09:30 | 2023-01-22
09:29 | 2023-01-22
09:00 | 2023-01-22
08:48 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website