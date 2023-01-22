سلطات زابوريجيا الأوكرانية: الجيش الروسي يشن هجوماً على محورين في المقاطعة

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وقال عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، إن عمليات القوات الروسية بدأت تتركز على مدينتي "أوريخوف" و"غوليابوليا" في مقاطعة زابوريجيا.وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء بأن "الجبهة متحركة خاصة في اتجاهين أوريخوف وغوليابوليا"، مشيرا إلى أن البلدات لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية "بشكل مؤقت".وبحسب روغوف هناك اشتباكات نشطة في هذه المناطق، مؤكداً أن "المبادرة في أيدينا".وتقع هاتان البلدتان اللتان كانت كل منهما تضم قبل الحرب حوالى 15 ألف نسمة، توالياً على مسافة 65 كيلومترا و100 كيلومتر جنوب شرقي زابوريجيا، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه وتسيطر عليها القوات الأوكرانية.واكتفى الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي بالقول إنه "تم استهداف أكثر من 15 بلدة بالمدفعية الروسية" في منطقة زابوريجيا السبت.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا محليًا مضادًا بالقرب من مدينة أوريخوف وتمكنت من السيطرة العملياتية على 4 بلدات تقع جنوب غربي وجنوب شرقي المدينة.وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الروسي "حرر" بلدة لوبكوفو، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من أوريخوف.وكان روغوف، الذي يرأس حركة "نحن مع روسيا"، تحدث في وقت سابق عن احتدام المعارك بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي بالقرب من مدينة غوليابوليا.وكتب روغوف على قناته في "تلغرام": "تقدمنا اليوم عند خط التماس في زابوريجيا، بالإضافة إلى محور أوريخوف، واحتدمت المعارك في غوليابوليا".وأضاف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، أن المعارك لا تزال قائمة في المقاطعة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وسيطرتها على عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله.وفي وقت سابق، قال روغوف، إن القوات الروسية تقوم باقتحام مواقع القوات الأوكرانية على خط التماس في منطقة زابوريجيا في أوريخوف، غوليابوليا وقرية كامينسكوي.ووفقاً له، تقدمت القوات الروسية خلال النهار 7 كيلومترات، كما تمكنت القوات من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوريجيا.