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عربي-دولي
العراق.. تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات (صور)
Lebanon 24
22-01-2023
|
07:00
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فكّك جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بالعراق شبكة خطيرة لتجارة المخدرات مكونة من 3 أفراد يعيشون في محافظة نينوى بشمال العراق، وذلك من خلال استدراجهم إلى كمين محكم في مدينة الحلة ببابل.
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وضبط بحوزة الموقوفين أكثر من 400 ألف حبة مخدرة. وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتوزيع الحبوب في مختلف محافظات الوسط والجنوب.
وجرى تدوين أقوال المُتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
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