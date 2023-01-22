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عربي-دولي

أضرم النار في جسده بسبب تردي الأوضاع المعيشيّة!

Lebanon 24
22-01-2023 | 11:00
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أقدم رجل تونسي على إضرام النار في جسده أمام مقر محافظة نابل، احتجاجا على تردي أوضاعه الاجتماعيّة.

وأصيب الرجل الذي يبلغ من العمر 41 عاما، بحروق طفيفة، وتم نقله إلى مستشفى. (روسيا اليوم)
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