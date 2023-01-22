أضرم النار في جسده بسبب تردي الأوضاع المعيشيّة!

أقدم رجل تونسي على إضرام النار في جسده أمام مقر محافظة نابل، احتجاجا على تردي أوضاعه الاجتماعيّة.



وأصيب الرجل الذي يبلغ من العمر 41 عاما، بحروق طفيفة، وتم نقله إلى مستشفى. (روسيا اليوم)