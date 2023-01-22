واشنطن تفوّت فرصة لتحريض الصين ضد روسيا

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن التكاليف السياسية والاقتصادية التي تتحملها الصين بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، والاقتصاد المتذبذب، والإجراءات العنيفة المتخذة بعد تفشي فيروس كورونا من جديد قد يفتح المجال أمام التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن أوكرانيا. كما أن الحرب في أوكرانيا، التي تحشد الدعم العالمي لتايوان، قد تثقل كاهل بكين أيضًا.

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وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "منذ بداية الحرب، قدمت الصين دعمًا خطابيًا لروسيا وشيطنت تصرفات الناتو - لكنها تجنبت أي التزامات فعلية لمساعدة موسكو. لا يعتبر الوفاق الصيني الروسي، كما يُنظر إليه غالبًا في الغرب، تعاطفًا أيديولوجيًا بسيطًا بين نظامين استبداديين تحريفيين. عوضاً عن ذلك، إنه اتحاد معاملات عملي إلى حد ما، حيث قد تفقد الولايات المتحدة فرصًا للفصل بينهما، على الأقل بشأن قضايا معينة. أولاً، في زيارة لجمهورية كازاخستان السوفيتية السابقة في أيلول الماضي، تعهد شي بدعم سيادتها "بحزم"، في ازدراء لموسكو. وثم في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في الشهر نفسه، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنًا وبشكل غير مسبوق بـ"أسئلة ومخاوف" الصين بشأن الحرب في أوكرانيا. في أوائل تشرين الأول 2022، امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة ضم روسيا لدونباس بدلاً من التصويت ضدها. كما انضمت بكين إلى الهند في الدعوة إلى إنهاء الحرب".

وتابعت المجلة، "يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع محاولة بكين لإصلاح علاقاتها الدبلوماسية المتضررة مع الغرب. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن بكين تخلت عن إلقاء اللوم على حلف شمال الأطلسي في نقاط حديثها وأن مسؤولي بكين أبلغوهم أن الصين تعتبر استخدام روسيا للنووي غير مقبول. اجتمعت روسيا والصين معًا من خلال وجهات نظرهما المشتركة حول سيطرة الديمقراطيات الليبرالية على النظام الدولي بشكل غير عادل فضلاً عن أولوية الولايات المتحدة. لكن، فإن الصين، مثل الدول الأخرى، تضع مصالحها الخاصة أولاً. وتتباين هذه المصالح بشكل متزايد عن مصالح موسكو في ما يتعلق بأوكرانيا".

وأضافت المجلة، "أضرت حرب بوتين في أوكرانيا بالمصالح الاقتصادية الصينية في وقت يعاني فيه اقتصادها من مشاكل. لقد كان لاضطرابات الحرب في الاقتصاد العالمي أثر سلبي على بعض أكبر الأسواق الخارجية للصين. نظرًا لأن الصين هي أكبر مقرض للدول النامية المضطربة، فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية إلى تعقيد جهود الصين لسداد القروض، مما أدى إلى تفاقم مشكلة ديونها الضخمة".

وبحسب المجلة، "عززت أوكرانيا التحالفات الأميركية وأضعفت العلاقات الروسية مع الدول السوفيتية السابقة التي تخشى أن تكون التالية، هي التي تهتم الآن بشكل متزايد بالتحدث مع واشنطن. إن تأثير الحرب في أوكرانيا يثير الشكوك حول صدقية السياسة الخارجية للصين كقوة عظمى. وحيث يكون بوتين مصدر اضطراب، فإن بكين مهتمة أكثر بإعادة تشكيل المؤسسات العالمية لصالح المصالح الصينية. هذا تمييز مهم يجب أخذه بعين الاعتبار في سياسة الولايات المتحدة. أخيراً وليس آخراً، هناك تأثير على قضية تايوان. من شبه المؤكد أن رد الغرب على حرب بوتين، وأوجه التشابه مع تايوان، أضاف عوامل جديدة إلى تفكير بكين في الإجراءات المستقبلية تجاه تايبيه".

وتابعت المجلة، "مع زيادة حصيلة العقوبات على الاقتصاد الروسي، سيكون أحد الإجراءات هو ما إذا كانت الصين ستوفر أشباه الموصلات أو غيرها من التقنيات الرئيسية. قد تكون قيود بكين على التعاون مع شريكها الأصغر المضطرب تتعلق أكثر بمخاوف الصين من عقوبات ثانوية أكثر من كونها مؤشرًا على إبعادها عن روسيا. على أي حال ، ليس لدى الولايات المتحدة الكثير لتخسره من خلال اختبار الاقتراح القائل بأن فرصًا جديدة قد تنفتح وهي كافية للسماح بالتعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن أوكرانيا. إذا كانت الولايات المتحدة بطيئة في إدراك أن الحيز السياسي بين وجهات النظر الروسية والصينية بشأن أوكرانيا قد يتسع بما يكفي لفتح فرص جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة والصين، فلن تكون هذه هي المرة الأولى".

وأضافت المجلة، "إن الارتباط الاقتصادي المستمر للصين مع روسيا مثير للقلق، ولكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على مشاركة الهند وتركيا والعديد من البلدان في جنوب الكرة الأرضية. إن رفض بكين إدانة روسيا أو فرض عقوبات هو، بالطبع، أمر مزعج أخلاقياً وغير مفيد سياسياً، كما هو الحال مع رسالتها المحلية المؤيدة لروسيا باستمرار. لكن هذا سؤال عملي كما هو سؤال أخلاقي. تعمل واشنطن على افتراض أن التحالف الصيني الروسي قد تم إنشاؤه وهو لا يتزعزع، بينما في الواقع، هو شراكة استراتيجية محدودة. كما وأنه لا توجد اتفاقية من نوع المادة 5 بشأن الدفاع المتبادل بين البلدين".

وبحسب المجلة، إن الإدانة العلنية المتكررة للولايات المتحدة لم تقدم أي مساعدة. طالما ظلت المنافسة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة هي الموضوع الأكثر أهمية في العلاقات الخارجية للصين، خاصة مع التوترات المتزايدة بشأن تايوان، فإن بكين ستعتبر موسكو شريكًا ضروريًا لمواجهة الولايات المتحدة. ومع ذلك، مع استمرار الحرب، تتزايد تكاليف سمعة الصين وتكاليفها الاقتصادية، وقد يكون من الممكن إبعاد بكين في بعض القضايا عما تعتبره بشكل متزايد صفقة سيئة مع أصول إستراتيجية متراجعة. يجب على الولايات المتحدة أن تسعى لاستكشاف خطوط الصدع الصينية الروسية بدلاً من التخفيف من خلافاتهما. من غير المرجح الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة لردع المساهمات الاقتصادية الصينية لروسيا خارج نظام العقوبات".

وتابعت المجلة، "تتمثل إحدى نقاط الدخول المحتملة إلى الحوار بين الولايات المتحدة والصين بشأن أوكرانيا في القلق المتبادل بشأن تهديدات بوتين العلنية بالاستخدام النووي وعواقب كسر المحرمات النووية البالغة من العمر 77 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن أن تنظر إلى ما هو أبعد من الحرب للتفكير في طرق ووسائل إنهائها وكذلك في مستقبل إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني. إذا لم تُمنح الصين، المقرض الرائد في العالم، فرصة لإدراجها في تلك المناقشة أو لتنسيق الجهود، فقد يؤدي جهد صيني منفصل لإعادة الإعمار إلى تعقيد أو عرقلة الجهود الغربية. يتمثل التحدي في كيفية تعليق، أو على الأقل تجزئة، المظالم المتبادلة على كلا الجانبين لفتح مساحة سياسية كافية بما يكفي لاستكشاف المجالات التي قد تتداخل فيها المصالح في ما يتعلق بأوكرانيا".

وختمت المجلة، "سيكون من الحكمة أن تخفف الولايات المتحدة من حدة خطابها الأخلاقي وأن تستخدم في البداية نهج القناة الخلفية الهادئة تجاه بكين. يجب ألا تكون هناك أوهام حول درجة الصعوبة التي ينطوي عليها هذا على الرغم من الإشارات الواردة من بكين حول نهج أكثر ليونة. ولكن بالنظر إلى مدى خطورة الوضع في أوكرانيا، قد تكون الضرورة أم الاختراع".