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بريطانيا.. اختفاء عشرات الأطفال من "طالبي اللجوء" بظروف غامضة

Lebanon 24
22-01-2023 | 07:30
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اختفى العشرات من الأطفال طالبي اللجوء في بريطانيا بظروف غامضة، وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية، وفقاً لتحقيق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتمّ اختطاف الأطفال من فندق تديره وزارة الداخلية بمدينة برايتون بإقليم ساسكس (جنوب شرق بريطانيا)، في نمط يبدو أنه يتكرر عبر الساحل الجنوبي للمملكة.
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وبحسب ما ذكره بعض المبلغين عن تلك الحالات، فإنّ الأطفال تمّ اختطافهم من الشارع خارج الفندق ووضعهم في سيارات ولم يتم العثور على أغلبهم حتى الآن.

وتبين أن وزارة الداخلية البريطانية قد تم تحذيرها مراراً وتكراراً من أن الأطفال طالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخرا إلى المملكة المتحدة بدون آباء أو مقدمي رعاية، سيكونون مستهدفين من قبل "الشبكات الإجرامية".

وخلال الـ 18 شهراً الماضية، عاش حوالي 600 طفل من طالبي اللجوء غير مصحوبين بذويهم في الفندق وتم الإبلاغ اختفاء 136 منهم.

ولا يزال أكثر من نصف هؤلاء بما يعادل 79 طفلا في عداد المفقودين، حسب "الغارديان".

وربما يتم الإتجار ببعض الأطفال المفقودين في أماكن بعيدة مثل مانشستر واسكتلندا، وهناك حالة واحدة قيد التحقيق من قبل شرطة العاصمة في لندن.

ووصفت وزيرة الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال، إيفيت كوبر، الأمر بأنه "مروع وفضيحة حقا"، داعية الحكومة البريطانية إلى الكشف عن عدد الأطفال الذين اختفوا وما الذي يتم فعله للعثور عليهم.

وقالت: "هناك تقصير تام في أداء وزارة الداخلية. يجب على الوزراء وضع ترتيبات حماية جديدة على وجه السرعة".

وتحدثت الصحيفة البريطانية عن حالات مشابهة لاختفاء أطفال من فندق تديره وزارة الداخلية في مدينة بمقاطعة كنت بجنوب شرق إنكلترا.

وفي تشرين الأول 2022، كشفت البيانات أن 222 من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم فقدوا من الفنادق التي تديرها وزارة الداخلية البريطانية.

واعترف الوزراء وقتها بأنهم ليس لديهم فكرة عن مكان وجودهم، حسب "الغارديان".

في غضون ذلك، ظهر أيضا أنه لم يتم إصدار توجيهات جديدة للشرطة لتعقب الأطفال طالبي اللجوء المفقودين.
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