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عربي-دولي

الكويت.. إحباط محاولة تهريب ملايين السجائر داخل "برّاد"

Lebanon 24
22-01-2023 | 08:30
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أحبطت السلطات الكويتية المختصة محاولة وافد سوري تهريب سجائر تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار عبر منفذ حدودي من خلال أوان منزلية تمّ وضعها في "براد".

وتمكن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الذي يقع على الحدود الكويتية السعودية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر بعد ضبط شاحنة بها أكثر من 38 ألف كروز تتجاوز قيمتها السوقية 300 ألف دينار، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
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وكان وافد سوري يقود شاحنة "براد" بحجم 13 متراً، وقام بإخفاء السجائر داخل أوان منزلية (علب فوم)، قبل أن يتم الاشتباه في الشاحنة وإحالتها لجهاز الكشف الإشعاعي، ليتم اكتشاف وجود 768 كرتونة داخلها سجائر مهربة.

وفي ما يخص تهريب السجائر ومشتقاتها في الكويت، تفرض السلطات المختصة غرامة مالية مقدارها ضعف قيمة البضاعة المضبوطة مع إحالتها إلى بيت المال، وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد، حسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.
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