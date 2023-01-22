موقع إسرائيليّ: إيران تُجري مناورات تُحاكي إغلاق مضيق هرمز

ذكر موقع "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلي أنّ سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني أجرى مناورة استخدم فيها مروحيات وصواريخ بحرية وطائرات بدون طيار من مختلف الأنواع، وأيضاً غواصات جديدة مسيّرة.

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وتحت عنوان "مُزعج للولايات المتحدة.. تدريبات إيرانية تحاكي إغلاق مضيق هرمز"، قال الموقع إن مقاطع الفيديو التي نشرتها البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تظهر أنها أطلقت صواريخ من طرازات "C-704 ونور" من منصات ساحلية وسفن صغيرة.

وكانت الأهداف العملياتية كجزء من المناورة هي الحرب السطحية، بما فيها إطلاق الصواريخ على هدف وهمي، وإغلاق مضيق هرمز عن طريق زرع الألغام البحرية والحرب المضادة للغواصات.

وبحسب يسرائيل ديفينس، شملت المناورة "الدفاع الساحلي" وشاركت فيها الغواصات غير المأهولة كوسيلة للهجوم على قوات الإنزال البرمائي، وبطاريات دفاع جوي لمنع التفوق الجوي الأمريكي وقوات المشاة، التي تحاكي هجوماً برياً ضد قوات الإنزال البرمائي.

وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري بإجراء تدريب سنوي خلال الفترة من كانون الثاني إلى شباط منذ حوالى 20 عاماً، حيث تستعرض قدراتها المختلفة للقتال متعدد الأبعاد، فوق الماء وتحت الماء وفي الجو وعلى الأرض.

وتمثل هذه التدريبات فرصة للبحرية لرفع مستوى الاستعداد التشغيلي لقواتها، وكذلك لاختبار أنظمة القتال الجديدة والأسلحة والمفاهيم القتالية.



تهديد إمدادات النفط العالمية

وفي كل مرة يرتفع فيها مستوى التوتر السياسي أو العسكري مع الأمريكيين، يخرج سلاح البحرية الإيراني لإجراء مناورات استعراضية، أهمها يكون محاكاة لإغلاق مضيق هرمز ومنع الغزو الأمريكي للبلاد.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية اقتصادية على المستوى العالمي، حيث يمر عبره حوالي 30% من النفط العالمي، لذا فإن إغلاقه يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي وللأميركيين، وفقاً للموقع الإسرائيلي.

وفي نهاية شهر كانون الأول الماضي، أجرى سلاح البحرية النظامي الإيراني تدريبات مماثلة عُرفت باسم "ذو الفقار1401"، وشملت التدريبات دفاعاً جوياً وقتالاً سطحياً وحرباً ضد الغواصات وتدريبات دفاعية من قبل مشاة البحرية الإيرانية.

وتابع الموقع الإسرائيلي قائلاً: "لكن ما جذب الانتباه في تدريبات البحرية النظامية كان في الواقع مخططاً لمهاجمة أهداف في الميناء، حيث بنى الإيرانيون نموذجاً لقاعدة عسكرية على أحد شواطئهم، يذكرنا بالقاعدة البحرية في إيلات".

طائرات انتحارية

وذكر الموقع أنه في إطار تلك التدريبات، تم إطلاق طائرات أبابيل الانتحارية باتجاه نموذج سفينة متمركزة في الميناء، مشيراً إلى أن الإطلاق كان من سفينة مدنية تم تحويلها إلى حاملة طائرات بدون طيار، وتابع: "في هذا الحدث تستعرض البحرية الإيرانية نظريتها التشغيلية للسفن التي دخلت الخدمة العام الماضي".