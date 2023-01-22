فلسطين تطالب بتدخل أممي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والعمل الجدي لوقفها".

وحمل اشتية السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تلك الجرائم، التي كان آخر ضحاياها مواطن من كفر نعمة شمال غرب رام الله، الذي استشهد مؤخراً، برصاص مستوطن، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

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