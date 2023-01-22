أزمة كبرى تضرب الجيش البريطاني.. ماذا كشف تقرير جديد؟

تعاني القوات المسلحة البريطانية من عجز مقداره 4 آلاف جندي بعد استقالة 16 ألف جندي في عام 2022، وهو أكبر نقص خلال 6 سنوات، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

Advertisement



وذكرت الصحيفة البريطانية أن 12 ألف جندي فقط انضموا للقوات المسلحة العام الماضي مقارنة بـ 17 ألف جندي في عام 2021.



وجاءت الاستقالة الجماعية على خلفية العديد من الشكاوى على تدني الأجور، وسوء الظروف المعيشية، بما في ذلك العفن والرطوبة وتسريبات الأسقف في الثكنات العسكرية.



ونقلت الصحيفة عن الكولونيل فيليب إنغرام، ضابط الاستخبارات السابق أن "الجيش يهدر الملايين في التجنيد بينما يخفق في إصلاح الأمور الأساسية وهو ما يؤدي إلى إبعاد المجندين المحتملين".



ووفقاً للصحيفة، فإنّ الوضع في احتياطي الجيش البريطاني مؤسف أيضا، حيث انضم 3720 شخصاً فقط في عام 2022، بينما غادر نحو 6000.