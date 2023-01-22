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إقتصاد

فنلندا تجمد أصولا روسية

Lebanon 24
22-01-2023 | 12:00
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صرحت رئيسة دائرة العقوبات في وزارة الخارجية الفنلندية بيا ساريوارا، أن هلسنكي قامت بتجميد حسابات وممتلكات روسية بقيمة حوالي 190 مليون يورو.


وأضافت ساريوارا أن الحديث يدور عن الممتلكات والأسهم والسيارات واليخوت والطائرات الروسية. (روسيا اليوم)
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