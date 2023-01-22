اختلست ملايين الدولارات.. السجن والغرامة لمعاونة مدير مصرف

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الأحد، عن صدور قرار حكم حضوري بالسجن والغرامة بحق معاونة مدير مصرف الرافدين / فرع الخالدية، في قضية اختلاس ملايين الدولارات.وقالت إنه تم الحكم حضوريا على المدانة بالسجن 15 سنة وبغرامة قدرها 10 ملايين دولار.ولفتت إلى أن المعاونة قامت بـ"نقل وتحويل وإضفاء الصفة المشروعة على متحصلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين".وأضافت أنها قامت بـ"شراء حصص في عقارين، بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المُفرَّقة قضيتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000) دولار، فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار".وأشارت إلى أن "المحكمة قررت مصادرة حصة المدانة في العقارين، فضلا عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين"، وإلى أنه "تم إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تمثل حصة المدانة عن إيجار أحد العقارين". (الحرة)