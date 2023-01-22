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إقتصاد

كم ارتفع التضخم في الكويت في 2022؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 08:48
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، بنسبة 3.15 بالمئة، في نهاية 2022 مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

وقالت إدارة الإحصاء، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.71 في المئة في كانون الاول الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
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وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في كانون الاول الماضي بنسبة 7.48 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.22 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.35 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 1.44 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1.69 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.63 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.85 في المئة في كانون الاول مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وأضافت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.13 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40 في المئة.

وأشارت إلى أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في كانون الاول الماضي بنسبة 3.51 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.75 في المئة. (سكاي نيوز)

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