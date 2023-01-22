جريمة بشعة تهزّ سوريا... مقتل إمرأة حامل وطفلتها!

لاقت جريمة قتل الأم الحامل نورا الأحمد (25عاما) وطفلتها (8 أعوام)، في حي المشلب في الرقة في سوريا ردود فعل غاضبة، وأثارت حفيظة أهالي المدينة الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة.

وأفادت مصادر عن قيام شابين بمحاولة سرقة منزل نورا، وعندما فُضح أمرهما قاما بقتلها وخنق صغيرتها. (روسيا اليوم)