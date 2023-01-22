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عربي-دولي

إمرأة قتلت زوجها داخل المستشفى... أطلقت النار على رأسه!

Lebanon 24
22-01-2023 | 09:45
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قامت إمرأة بقتل زوجها المريض في المستشفى تنفيذا لطلبه، وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن السلطات قولها إن "جيري جيلاند (77 عاما)، وهو رجل مصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقا مع زوجته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، مفاده أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إلين جيلاند، البالغة من العمر 76 عاما، أن تقتله".
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واستمرت صحته في التدهور، فأحضرت جيلاند مسدسا إلى مستشفى AdventHealth في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، وذهبت إلى غرفة زوجها في الطابق 11 وأطلقت عليه النار في رأسه، وفقا للشرطة.

وقال رئيس قسم شرطة دايتونا بيتش، جاكاري يونغ: "كانت قد خططت لإطلاق النار على نفسها أيضا، ولكن في النهاية، لم تستطع فعل ذلك". (الحرة)

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