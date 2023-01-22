رئيس الوزراء السويدي يعلق على حادثة حرق القرآن

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علق رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، على حادثة حرق نسخة من المصحف في بلاده، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.وكتب أولف كريسترسون على الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء السويدية "أن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم".وتابع كريسترسون، الذي ينتمي إلى حزب التجمع المعتدل اليميني: "إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين فعل مشين للغاية".