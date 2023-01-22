للمرة الثانية في أسبوع.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور

أفادت وكالة تريبيكا للشحن، بتعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور التركي، بسبب عطل في سفينة، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع.



وذكر تقرير نشرته الوكالة أن عطلا أصاب دفة التوجيه بالسفينة "فوس أبوللو" التي ترفع علم جبل طارق خلال عبور المضيق، وأن زورق قطر يقدم لها الدعم. وفق رويترز.

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