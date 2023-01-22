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عربي-دولي

للمرة الثانية في أسبوع.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور

Lebanon 24
22-01-2023 | 12:00
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أفادت وكالة تريبيكا للشحن، بتعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور التركي، بسبب عطل في سفينة، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وذكر تقرير نشرته الوكالة أن عطلا أصاب دفة التوجيه بالسفينة "فوس أبوللو" التي ترفع علم جبل طارق خلال عبور المضيق، وأن زورق قطر يقدم لها الدعم. وفق رويترز.
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