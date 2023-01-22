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بوريس جونسون يزور كييف ويتعهد بالمساعدة

Lebanon 24
22-01-2023 | 12:30
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زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كييف بشكل مفاجئ اليوم الأحد، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهد بأن بريطانيا "ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر".

وخلال هذه الجولة، زار جونسون بوروديانكا وبوتشا، قال جونسون لحاكم المدينة "يمكنني إخبارك بأن المملكة المتحدة ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر".
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