إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة متّجهة من بولندا إلى اليونان

أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية، بأن مقاتلات حربية رافقت طائرة تابعة لشركة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصاً، بعد تلقي السلطات بلاغاً بوجود قنبلة.



وقالت وكالة الانباء اليونانية الرسمية، إن الطائرة حطت في مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16:00 (ت.غ) وقام فريق متخصص في المتفجرات بتفتيشها.

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