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عربي-دولي

بعد موقف أوروبا من الحرس الثوري.. إيران: سنعتبر جيوشكم منظمات إرهابية

Lebanon 24
22-01-2023 | 13:30
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نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي قوله، إن بلاده "ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية"، وذلك ردا على موقف الاتحاد الأوروبي من الحرس الثوري الإيراني.
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وأضاف قاليباف أن "محاولات العدو ضد الحرس الثوري محكوم عليها بالفشل".
وفي شأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، قال قاليباف إنه إذا أرادت أوروبا التوصل إلى اتفاق نووي عليها أن تفصل بين طريقها وطريق "معارضي هذا الاتفاق".
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