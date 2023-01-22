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أردوغان يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية

Lebanon 24
22-01-2023 | 14:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا ستجرى في 14 مايو المقبل.
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