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عربي-دولي

ماكرون: ألمانيا تنضم إلى مشروع خط أنابيب يربط إسبانيا وفرنسا

Lebanon 24
22-01-2023 | 15:00
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بعد قمة مع المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس، إن ألمانيا ستنضم إلى مشروع خط أنابيب هيدروجين جديد، يربط إسبانيا وفرنسا.
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الرئيس الفرنسي

ايمانويل ماكرون

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