ماكرون: ألمانيا تنضم إلى مشروع خط أنابيب يربط إسبانيا وفرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بعد قمة مع المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس، إن ألمانيا ستنضم إلى مشروع خط أنابيب هيدروجين جديد، يربط إسبانيا وفرنسا.



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