ألمانيا وفرنسا تتعهدان بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا

تعهدت ألمانيا وفرنسا، بمساعدة أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، ودعم جهود محاكمة مجرمي الحرب.



وقالت الدولتان في بيان مشترك، أعقب اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين في باريس، إن المساعدة المقدمة لأوكرانيا في حربها مع روسيا ستركز على مجالات محددة، بما في ذلك تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي.

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