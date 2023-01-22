اليونان: لا قنبلة على متن طائرة قادمة من بولندا بعد إنذار

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أعلنت الشرطة اليونانية، الأحد، أنها لم تعثر على متفجرات على متن طائرة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.وقالت الشرطة في بيان أنه "لم يتم العثور على أي جسم مشبوه" بعد تفتيش الركاب والطائرة.وقال مسؤولون يونانيون إن طائرة البوينغ 737 القادمة من كاتوفيتشي وعلى متنها 190 شخصاً، حطت في أثينا بمواكبة مقاتلتين من طراز إف -16، بعد أن واكبتها مقاتلتان مجريتان في وقت سابق.وقال مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي بيوتر أدامزيك، إن سلطات المطار تلقت اتصالاً هاتفياً بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.