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عربي-دولي

بوركينا فاسو تطلب انسحاب فرنسا من أراضيها.. والأخيرة ترد

Lebanon 24
22-01-2023 | 17:00
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أعلنت بوركينا فاسو أنها طلبت "انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر"، وذلك بحسب ما ورد في رسالة رسمية من سلطات واغادوغو، أرسلها مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، الأحد.
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وأكد مصدر قريب من حكومة بوركينا فاسو لـ"فرانس برس"، أن السلطات طلبت "مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن".
فرنسا ترد
بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينتظر "توضيحات" من بوركينا فاسو بشأن طلبها.
واعتبر ماكرون أن الأنباء التي تنتشر في واغادوغو منذ السبت تخلق "ارتباكا كبيرا"، مشيرا إلى أنه بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري من "التعبير".

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نتريث كثيرا. ننتظر توضيحات من تراوري".

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