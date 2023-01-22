الأزمات تُلاحق نتنياهو

امتثل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم، لقرار من المحكمة العليا، وأقال وزير الداخلية والصحة اريه درعي زعيم حزب "شاس" الديني المتشدّد.

وخلافاً لتهديدات سابقة بالخروج من الحكومة في حال إقالة درعي يبدو أن "شاس" قرّر البقاء بعد أن حصل على ضمانات، على ما يبدو، من نتنياهو بإعادة درعي في حال نجح الائتلاف الحاكم في تمرير قانون يحجم دور القضاء ويمنع محاكمة النواب خلال ولايتهم.

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وتواجه أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل أزمة أخرى بعد أن قاطع حزب الصهيوينة الدينية المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريتش جلسات الحكومة بسبب إخلاء بؤرة استيطانية في الصفة الغربية.



