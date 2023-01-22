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عربي-دولي

السيسي يؤكّد على أهمية تطوير العلاقات مع إيطاليا

Lebanon 24
22-01-2023 | 19:00
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أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.
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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة.
 
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيراً إلى ما تمثّله تلك الزيارة من رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
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