الجيش الأميركي يعلن اعتقال 3 عناصر من داعش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" أمس الأحد أن القوات الأميركية اعتقلت 3 أعضاء في تنظيم داعش خلال عملية في شرق سوريا.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن "بين المعتقلين مسؤولاً لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً لتنظيم داعش، أما الثالث فوصف بأنه مرتبط بالجماعة الإرهابية".

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