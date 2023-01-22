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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن اعتقال 3 عناصر من داعش في سوريا

Lebanon 24
22-01-2023 | 19:30
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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" أمس الأحد أن القوات الأميركية اعتقلت 3 أعضاء في تنظيم داعش خلال عملية في شرق سوريا.
وقالت "سنتكوم" في بيان إن "بين المعتقلين مسؤولاً لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً لتنظيم داعش، أما الثالث فوصف بأنه مرتبط بالجماعة الإرهابية".
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