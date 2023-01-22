بايدن يأمر بتنكيس الأعلام في البلاد حداداً على ضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، بتنكيس الأعلام في المباني العامّة حداداً على ضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا.



ووجّه بايدن بتنكيس الأعلام حتّى غروب الشمس في 26 كانون الثاني الجاري، "احتراماً لضحايا أعمال العنف العبثيّة التي ارتُكِبت في 21 كانون الثاني 2023 في مونتيري بارك"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

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