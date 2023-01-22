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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه "لن يتم التغاضي عن الفساد" الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.وجاء تعهد زيلينسكي وسط اتهامات بتفشي الفساد على مستوى عالي، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.وذكرت "رويترز" أن لأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة. وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: "سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي، لكن كل ذلك سيكون عادلاً".وأضاف زيلينسكي، أن حكومته "قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة".